ДТП з поліцейськими на Закарпатті: правоохоронці хотіли залагодити інцидент на місці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці хотіли залагодити інцидент без швидкої та протоколювання

За офіційною попередньою версією правоохоронців, у Мукачево чоловік 1990 року народження їхав на велосипеді, і не впоравшись з керуванням під час об'їзду автомобіля патрульних, перечепився об дзеркало авто та впав, отримавши ушкодження. Патрульні стверджують, що у цей момент знаходились у автомобілі та оформлювали протокол, повідомляє місцеве видання.

Водночас, як наполягають рідні потерпілого, екіпаж патрульних збив велосипедиста: той рухався Свалявською, по головній, а патрульні виїжджали з другорядної, вулиці Гулака-Артемовського, і зачепили хлопця.

Як наслідок, чоловік потрапив до лікарні: його госпіталізували до шпиталя, бо він є військовим з струсом мозку.

Водночас, сам постраждалий наполягає на зовсім іншій версії того, що сталося, мовляв, потрапив «під машину» саме через маневр поліцейських.

Наразі справою займається прокуратура, адже чоловік отримав струс головного мозку. Чоловік, який зараз лікується у військовому шпиталі, переповів свою версію подій, яку наразі перевіряє прокуратура.

Далі – пряма мова:

«Вони почали заднім ходом розвертатися, так вони зупинилися поперек вулиці Гулака Артемовського, на Свалявській автомобіля вже не було. І коли я був вже паралельно з автівкою, екіпаж без увімкненого поворотника різко звернув вліво, збивши мене водійськими дверима», — розповідає потерпілий Андрій.

«За моїм проханням вони увімкнули камеру, аварійні сигнали. Я їх попросив, аби вони викликали інший наряд для оформлення ДТП. Інший наряд таки приїхав, та почав пропонувати мені якось вирішити питання. Аби було «вам і нам», пропонували гроші, «швидку» відмовлялися викликати, я викликав сам собі «швидку». Коли я зробив перший дзвінок до «швидкої», вони запропонували вирішити питання без «швидкої». Я сказав ні-ні, «швидка» буде тут 100%. У той час, коли я викликав швидку, велосипед з місця ДТП вони прибрали, автівку вони відігнали, відхрещувалися ніби нічого не було», — додав постраждалий.