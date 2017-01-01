ДТП з українцями у Росії: загрози життю нашим громадянам немає
- Сьогодні, 13:21
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Аварія з українцями у Росії
Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі
Постраждалим у ДТП в Росії громадянам України надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає
Про це повідомляють у Департаменті консульської служби МЗС України.
Один з українців госпіталізований до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої важкості. Інші двоє після отримання первинної медичної допомоги залишили лікувальний заклад.
Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі.
Нагадаємо, українці потрапили в масштабну ДТП у Росії, троє з них постраждали.