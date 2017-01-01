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    ДТП з українцями у Росії: загрози життю нашим громадянам немає

    • Сьогодні, 13:21
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    Аварія з українцями у Росії
    Аварія з українцями у Росії

    Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі

    Постраждалим у ДТП в Росії громадянам України надано медичну допомогу, загрози їхньому життю немає

    Про це повідомляють у Департаменті консульської служби МЗС України.

    Один з українців госпіталізований до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої важкості. Інші двоє після отримання первинної медичної допомоги залишили лікувальний заклад.

    Генконсульство підтримує зв’язок з лікувальною установою та правоохоронними органами, що проводять розслідування у цій справі.

    Нагадаємо, українці потрапили в масштабну ДТП у Росії, троє з них постраждали.

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