Дуда і Меркель стурбовані загостренням конфлікту на сході України

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Анджей Дуда та Ангела Меркель

Німеччина і Польща мають спільну позицію щодо ситуації в Україні

Президент Польщі Андей Дуда та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у Варшаві висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України, та вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією. Про це повідомив державний секретар у Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Польське Радіо.

«Перемовини стосувалися також конфлікту в Україні та перспектив його врегулювання», – поінформував Щерський. Лідери Польщі та Німеччини розмовляли про те, яку позицію зберігатиме нова американська адміністрація щодо конфлікту в Україні.

Як повідомив Кшиштоф Щерський, Анґела Меркель та Анджей Дуда висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України. Президентський міністр наголосив, що Польща і Німеччина вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією.

«Треба відновити лад, що базуватиметься на дотриманні міжнародного права», – сказав Кшиштоф Щерський.

За словами міністра в Канцелярії президента Польщі, Берлін та Варшава сходяться у думці щодо українського питання. Щерський додав, що як президент, так і канцлер переконані, що «не можна дозволити тривале санкціонування агресії проти суверенної держави».

«Не можна погоджуватися із поверненням до звичайної співпраці «business as usual» після того, що сталося в Україні, поки конфлікт не буде врегульовано, а міжнародний лад, що опиратиметься на міжнародному праві в Україні, відновлено», – підкреслив міністр.

Розмова віч-на-віч президента Анджея Дуди з канцлер Анґелою Меркель тривала півгодини.