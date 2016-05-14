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    Дуда і Меркель стурбовані загостренням конфлікту на сході України

    • Сьогодні, 21:59
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    <span>Анджей Дуда та Ангела Меркель</span>
    Анджей Дуда та Ангела Меркель

    Німеччина і Польща мають спільну позицію щодо ситуації в Україні

    Президент Польщі Андей Дуда та канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі у Варшаві висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України, та вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією. Про це повідомив державний секретар у Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Польське Радіо.

    «Перемовини стосувалися також конфлікту в Україні та перспектив його врегулювання», – поінформував Щерський. Лідери Польщі та Німеччини розмовляли про те, яку позицію зберігатиме нова американська адміністрація щодо конфлікту в Україні.

    Як повідомив Кшиштоф Щерський, Анґела Меркель та Анджей Дуда висловили стурбованість загостренням конфлікту на сході України. Президентський міністр наголосив, що Польща і Німеччина вважають, що не можна погоджуватися із анексією Криму Росією.

    «Треба відновити лад, що базуватиметься на дотриманні міжнародного права», – сказав Кшиштоф Щерський.

    За словами міністра в Канцелярії президента Польщі, Берлін та Варшава сходяться у думці щодо українського питання. Щерський додав, що як президент, так і канцлер переконані, що «не можна дозволити тривале санкціонування агресії проти суверенної держави».

    «Не можна погоджуватися із поверненням до звичайної співпраці «business as usual» після того, що сталося в Україні, поки конфлікт не буде врегульовано, а міжнародний лад, що опиратиметься на міжнародному праві в Україні, відновлено», – підкреслив міністр.

    Розмова віч-на-віч президента Анджея Дуди з канцлер Анґелою Меркель тривала півгодини.

    Джерело: Польське радіо
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