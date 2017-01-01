Дуда: Польща та Україна можуть спільно збудувати успішне майбутнє

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Президент Польщі Анджей Дуда

Дуда висловив вдячність, що українська влада та мешканці Житомира зберігають пам'ять про Леха Качинського

Президент Польщі Анджей Дуда висловив впевненість, що Україна та Польща можуть спільно збудувати успішне майбутнє на засадах поваги та почуття солідарності. Про це він написав у листі, який зачитали у Житомирі з нагоди відкриття меморіальної дошки Леху Качинському, передає Niezalezna.

Дуда висловив вдячність, що українська влада та мешканці Житомира зберігають пам'ять про Леха Качинського – «великого друга України».

За його словами, Качинський вважав відносини з Україною важливим елементом формування європейської солідарності і регіонального співробітництва, і тому «постійно прагнув побудувати простір свободи, безпеки та процвітання народів Центральної та Східної Європи, у якому важливу роль відіграють і наші країни».

Дуда підкреслив, що цей меседж не втрачає своєї актуальності.

«Польща і Україна можуть спільно збудувати успішне майбутнє, засноване на повазі та почутті солідарності», – написав він.

Дуда додав, що Польща та Україна мають однаково високе ставлення до суверенітету своїх країн, тому що вони обидві мають досвід іноземного вторгнення на свої території.

Нагадаємо, 21 травня у центрі Житомира на фасаді будівлі місцевої прокуратури з’явилася меморіальна дошка польському президентові Леху Качинському, який загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року.

Джерело: 24 канал