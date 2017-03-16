ДУСя замовила орденів та медалей на 19 млн грн
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Розсилка
Нацбанк вдвічі підняв ціни орденів для ДУСі
Державне управління справами 3 квітня уклало шість угод із Банкнотно-монетним двором Нацбанку про виготовлення державних нагород та бланків до них на загальну суму 19,44 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Тендери провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.
Замовили нагрудні знаки, ордени, медалі, відзнаки, а також бланки посвідчень до них.
Найдорожчою нагородою є комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України, який коштує 57 947 грн. Торік його не купували, а от ціна у 2015 році була на третину нижчою – 35 274 грн.
Комплекти ордена «За заслуги» І ступеня замовили по 10 535 грн., тоді як рік тому вони коштували на третину дешевше – по 7 107 грн.
Нагрудні знаки до почесних звань «Народний артист» і «Заслужений…» зараз коштують по 1 360-1 551 грн. У квітні минулого року їх придбали вдвічі дешевше – по 619 грн.
|Найменування
|Кількість
|Ціна, грн./од. з ПДВ
|Комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України:
|10
|57 947,40
|– знак ордена
|38 157,24
|– мініатюра ордена
|19 790,16
|Орден Свободи
|10
|4 452,54
|Комплект ордена «Ярослава Мудрого» IV ступеня:
|10
|7 786,68
|– знак ордена
|6 591,42
|– мініатюра ордена
|1 195,26
|Комплект ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня:
|50
|5 758,86
|– знак ордена
|4 537,86
|– мініатюра ордена
|1 221,00
|Комплект ордена «За заслуги» І ступеня:
|100
|10 534,56
|– знак ордена
|3 769,62
|– мініатюра ордена
|1 711,20
|– зірка ордена
|5 053,74
|Комплект ордена «За заслуги» II ступеня:
|200
|5 138,10
|– знак ордена
|3 416,22
|– мініатюра ордена
|1 721,88
|Комплект ордена «За заслуги» III ступеня
|100
|2 771,28
|– знак ордена
|1549,68
|– мініатюра ордена
|1221,60
|Орден княгині Ольги II ступеня
|50
|3 701,34
|Орден княгині Ольги Ш ступеня
|200
|3 166,20
|Ордена «За доблесну шахтарську працю» III ступеня
|50
|2 953,38
|Орденська книжка
|2 000
|84,54
|Відзнака Президента України «За участь в АТО»
|55 600
|146,76
|Грамота до відзнаки Президента України «За участь в АТО»
|58 000
|6,42
|Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в АТО»
|5 500
|147,96
|Грамота до відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в АТО»
|5 800
|22,44
|Посвідчення до медалі «За військову службу Україні»
|500
|97,50
|Посвідчення до медалі «За бездоганну службу»
|200
|109,14
|Медаль «За працю і звитягу»
|300
|1 608,48
|Посвідчення до медалі «За працю і звитягу»
|300
|160,08
|Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи
|50
|2 123,34
|Посвідчення до відзнаки Президента України – Хрест Івана Мазепи
|50
|174,42
|Нагрудний знак «Мати-героїня»
|2 500
|795,84
|Посвідчення до почесного звання «Мати-героїня»
|2 600
|87,18
|Нагрудний знак «Народний артист»
|50
|1 510,62
|Нагрудний знак «Заслужений артист»
|200
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений діяч мистецтв»
|100
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений діяч науки і техніки»
|100
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений економіст»
|50
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений енергетик»
|100
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений журналіст»
|50
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений лікар»
|100
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений майстер народної творчості»
|50
|1 551,00
|Нагрудний знак «Заслужений працівник культури»
|150
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений працівник освіти»
|150
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений працівник охорони здоров’я»
|50
|1 551,00
|Нагрудний знак «Заслужений працівник промисловості»
|100
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений працівник транспорту»
|50
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений працівник соціальної сфери»
|100
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений працівник фізичної культури і спорту»
|50
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений художник»
|50
|1 360,20
|Нагрудний знак «Заслужений юрист»
|200
|1 360,20
|Посвідчення до почесного звання «Заслужений…», «Народний артист»
|4 500
|108,00
Джерело: Наші гроші