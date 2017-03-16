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    ДУСя замовила орденів та медалей на 19 млн грн

    • Сьогодні, 15:52
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    Комплект ордена &laquo;За заслуги&raquo;
    Комплект ордена «За заслуги»

    Нацбанк вдвічі підняв ціни орденів для ДУСі

    Державне управління справами 3 квітня уклало шість угод із Банкнотно-монетним двором Нацбанку про виготовлення державних нагород та бланків до них на загальну суму 19,44 млн грн. 

    Про це повідомляється у системі «Прозорро».

    Тендери провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції.

    Замовили нагрудні знаки, ордени, медалі, відзнаки, а також бланки посвідчень до них.

    Найдорожчою нагородою є комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України, який коштує 57 947 грн. Торік його не купували, а от ціна у 2015 році була на третину нижчою – 35 274 грн.

    Комплекти ордена «За заслуги» І ступеня замовили по 10 535 грн., тоді як рік тому вони коштували на третину дешевше – по 7 107 грн.

    Нагрудні знаки до почесних звань «Народний артист» і «Заслужений…» зараз коштують по 1 360-1 551 грн. У квітні минулого року їх придбали вдвічі дешевше – по 619 грн.

    Найменування Кількість Ціна, грн./од. з ПДВ
    Комплект ордена «Золота Зірка» звання Герой України: 10 57 947,40
    – знак ордена   38 157,24
    – мініатюра ордена   19 790,16
    Орден Свободи 10 4 452,54
    Комплект ордена «Ярослава Мудрого» IV ступеня: 10 7 786,68
    – знак ордена   6 591,42
    – мініатюра ордена   1 195,26
    Комплект ордена «Ярослава Мудрого» V ступеня: 50 5 758,86
    – знак ордена   4 537,86
    – мініатюра ордена   1 221,00
    Комплект ордена «За заслуги» І ступеня: 100 10 534,56
    – знак ордена   3 769,62
    – мініатюра ордена   1 711,20
    – зірка ордена   5 053,74
    Комплект ордена «За заслуги» II ступеня: 200 5 138,10
    – знак ордена   3 416,22
    – мініатюра ордена   1 721,88
    Комплект ордена «За заслуги» III ступеня 100 2 771,28
    – знак ордена   1549,68
    – мініатюра ордена   1221,60
    Орден княгині Ольги II ступеня 50 3 701,34
    Орден княгині Ольги Ш ступеня 200 3 166,20
    Ордена «За доблесну шахтарську працю» III ступеня 50 2 953,38
    Орденська книжка 2 000 84,54
    Відзнака Президента України «За участь в АТО» 55 600 146,76
    Грамота до відзнаки Президента України «За участь в АТО» 58 000 6,42
    Відзнака Президента України «За гуманітарну участь в АТО» 5 500 147,96
    Грамота до відзнаки Президента України «За гуманітарну участь в АТО» 5 800 22,44
    Посвідчення до медалі «За військову службу Україні» 500 97,50
    Посвідчення до медалі «За бездоганну службу» 200 109,14
    Медаль «За працю і звитягу» 300 1 608,48
    Посвідчення до медалі «За працю і звитягу» 300 160,08
    Відзнака Президента України – Хрест Івана Мазепи 50 2 123,34
    Посвідчення до відзнаки Президента України – Хрест Івана Мазепи 50 174,42
    Нагрудний знак «Мати-героїня» 2 500 795,84
    Посвідчення до почесного звання «Мати-героїня» 2 600 87,18
    Нагрудний знак «Народний артист» 50 1 510,62
    Нагрудний знак «Заслужений артист» 200 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений діяч мистецтв» 100 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений діяч науки і техніки» 100 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений економіст» 50 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений енергетик» 100 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений журналіст» 50 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений лікар» 100 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений майстер народної творчості» 50 1 551,00
    Нагрудний знак «Заслужений працівник культури» 150 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений працівник освіти» 150 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений працівник охорони здоров’я» 50 1 551,00
    Нагрудний знак «Заслужений працівник промисловості» 100 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений працівник транспорту» 50 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений працівник соціальної сфери» 100 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» 50 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений художник» 50 1 360,20
    Нагрудний знак «Заслужений юрист» 200 1 360,20
    Посвідчення до почесного звання «Заслужений…», «Народний артист» 4 500 108,00

    Джерело: Наші гроші

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