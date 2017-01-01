Два депутати Держдуми дали свідчення у справі Януковича, - ГПУ

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Механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем, заявив Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже два депутати Державної думи дали свідчення у справі Віктора Януковича, вони визнають, що Кремль почав підготовку до вторгнення в Україну ще в грудні 2013 року.

«Ми допитали двох депутатів Держдуми РФ. Вони свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення», - сказав Луценко в ефірі «1+1» увечері в неділю.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

Раніше суд відмовив захисту колишнього президента Віктора Януковича в проведенні виїзного судового засідання в Росії.

Як повідомлялося, Інтерпол має намір розглянути питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.