Два російських літаки вторглися в повітряний простір Британії

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Фото: wikipedia.org Royal Air Force Eurofighter EF-2000 Typhoon F2

Літаки були перехоплені двома винищувачами, які були терміново підняті з бази ВПС в Шотландії

Два винищувачі були терміново підняті з бази ВПС Великобританії в Шотландії після повідомлення про те, що повітряний простір Британії порушили російські літаки. Про це повідомило міністерство оборони Великобританії, передає Reuters.

«Два винищувачі Typhoon були підняті з бази Lossiemouth сьогодні вранці в рамках швидкого реагування у відповідь на два російських літаки, які увійшли в повітряний простір Великобританії», — йдеться в заяві Міноборони .

Зазначається, що обидва літаки згодом «благополучно повернулися» на базу Lossiemouth.

Видання зазначає, що кількість перехоплень російських літаків силами НАТО зросла в останні роки «на тлі гострої напруженості між Заходом і Москвою у зв'язку з кризою в Україні».

Нагадаємо, 5 травня російський урядовий літак, ймовірно з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на борту, порушив повітряний простір Естонії.

18 травня повідомлялось, що польські винищувачі F-16 Jastrzab з бази у Шауляй в Литві перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над водами Балтійського моря.

Джерело: Громадське