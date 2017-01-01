Дві людини загинули при спробі зробити селфі на вагоні

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Фото: Корупція.Інфо Українці залазять на потяги заради селфі

Українці отримали удар електрострумом, коли намагалися залізти на потяги

За останній тиждень троє юнаків постраждали від електроструму через спробу зробити селфі на вагоні. Двоє з них загинули. Про це «Главкому» повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Вчора, 3 травня, на станції «Київ-Дніпровський» у Києві два юнаки (брати 18 та 22 років) отримали удари електрострумом, коли залазили на вагони. Одного з братів смертельно травмовано, іншого госпіталізовано з опіками майже всієї поверхні тіла», – зазначається у документі.

Ще один смертельний випадок стався на перегоні Бобрик – Бровари 29 квітня.

«Укрзалізниця» наголошує на дотриманні правил поводження на залізничних об’єктах», – додали у прес-службі.