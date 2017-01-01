Дві партії з правлячої коаліції висунуть Меркель на пост канцлера Німеччини

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Ангела Меркель

Підтримати Ангелу Меркель вирішили у Християнсько-соціальному союзі

Правляча коаліція німецьких партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз висунуть єдиного кандидата на пост канцлера Ангелу Меркель. Про це в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag заявив прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер.

Також він додав, що в якості спільного кандидата ХДС та ХСС Меркель виступить після мюнхенської зустрічі обох партій, яка запланована на лютий місяць.

Як повідомляв «Главком», окрім фрау Меркель за крісло канцлера Німеччини позмагається представник Соціал-демократичної партії Мартін Шульц. Соціал-демократи на даний момент є партнерами християнських демократів в широкій урядовій коаліції.

Раніше 24 січня президент Німеччини Йоахім Ґаук затвердив дату проведення виборів до Бундестагу цього року - 24 вересня.