Дві третини громадян вважають рідною українську мову, - опитування

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Традиційно у Західному регіоні вважають рідною мовою українську 93% опитаних

Понад дві третини (68%) громадян України вважають рідною мовою українську, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, 14% назвали рідною російську, 17% – і українську, і російську однаковою мірою, 0,7% – інші мови.

Традиційно у Західному регіоні вважають рідною мовою українську 93% опитаних. Дещо нижчий показник у Центральному – 84%; у Південному – 42%, Східному – 36%, на Донбасі – 27%.

Серед етнічних українців 73% назвали рідною українську, 9% – російську, обидві мови – 18%. Серед етнічних росіян – відповідно, 4%, 81% і 14%.

Як повідомлялось, майже кожен четвертий росіянин - 24% - вважає, що між його країною та Україною йде війна. Разом із тим 64% респондентів досі переконані, що збройного конфлікту між державами немає.

Джерело: Дзеркало тижня