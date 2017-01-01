Дві третини українців задоволені своїм життям - опитування

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Лише 24% опитаних стверджують, що не задоволені своїм життям

Понад дві третини українців – 77% - зізналися, що задоволені власним життям. З них 35% опитаних повністю задоволені своїм життям, 42% - швидше задоволені. Про це свідчать дані дослідження Соціологічної групи «Рейтинг».

Лише 24% опитаних стверджують, що не задоволені своїм життям, з них 40% - мешканці східних регіонів України.

Незадоволених життям більше серед тих, кому за 50 років, і респондентів з низьким рівнем достатку, зазначається у результатах дослідження.

Як повідомлялось, за результатами цього ж дослідження виявилося, що кожен п'ятий українець не контролює власне життя.

Нагадаємо, половина громадян України (50%) довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 14% - не довіряють, інші не мають думки з цього приводу.