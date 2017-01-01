Двірник у Харкові знайшов на смітнику гранатомет

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Оперативники виявили порожній пусковий пристрій від гранатомета РПГ

У Харкові у сміттєвому баку знайшли гранатомет, передає прес-служба поліції Харківської області.

Так, до Київського відділу поліції 15 березня о 15:50 надішйло повідомлення про піозрілий предмет на вулиці Харкова.

Двірник розповів, що у сміттєвому баку на вулиці Метробудівників він знайшов предмет, схожий на гранатомет.

На місце знахідки виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. При перевірці було виявлено порожній пусковий пристрій від гранатомета РПГ. Жодної небезпеки для оточуючих він не становив.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Раніше повідомлялося, що у Києві ремонтники знайшли арсенал зброї.