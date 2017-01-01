Двох чиновників окупованого Криму «замурували» сміттям

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Сімферопольське сміття

Сміття було вивантажено під ворота адмінбудівлі та під двері кабінету

Підконтрольне Кремлю міністерство екології та природних ресурсів окупованого Криму здійснило вивантаження сміття під двері посадових осіб з Джанкойського і Білогірського районів, які відповідають за ліквідацію стихійних звалищ. Про це 28 квітня повідомляє «Крыминформ».

«Сміття було вивантажено під ворота глави адміністрації Просторненского сільського поселення Джанкойського району Володимира Маніленко і під двері кабінету заступника голови адміністрації Білогірська В'ячеслава Курбанова», - повідомив так званий глава міністерства Геннадій Нараїв.

За його словами, на території цих муніципалітетів залишаються неліквідованими звалища відходів по 10 тисяч кубічних метрів. За фактом несанкціонованого розміщення відходів підконтрольне Кремлю Мінприроди окупованого Криму порушило адміністративне розслідування.

Нагадаємо, окупований Сімферополь перетворився на велике сміттєзвалище. Також жителі Сімферополя скаржаться на брудний і недоглянутий центр головного міста Криму.