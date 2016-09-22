Двох жителів Донеччини засудили за спробу вчинити диверсію на залізниці у Запоріжжі

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Чоловіків засуджено до 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Вироком Жовтневого районного суду міста Запоріжжя визнано винними у скоєнні закінченого замаху на диверсію двох жителів Донецької області, повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

Так, вказані особи 6 лютого 2015 року як члени диверсійно-розвідувального підрозділу «Інтернаціональна бригада №15» терористичної групи «Кальміус», підконтрольної так званій ДНР, створили умови для аварії залізничного потягу шляхом поміщення на залізничну колію гальмівного башмака, в середину якого помістили гранату РГД-5. Однак злочинні дії зловмисників було своєчасно викрито та припинено працівниками УСБУ в Запорізькій області.

Під час судового розгляду справи обвинувачені своєї провини не визнали, стверджуючи, що зазначений злочин вони не скоювали, але завдяки правильно обраній тактиці стороною обвинувачення повністю спростовано їхні версії та доведено провину.

Суд погодився з кваліфікацією сторони обвинувачення та призначив зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ст. 113 (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та інше сприяння діяльності терористичної організації), а також ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами) покарання у вигляді 11 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.