Двох підлітків, які зґвалтували 10-річного інваліда, заарештовано. Оприлюднені подробиці нелюдських катувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд

Через намагання приховати злочин розпочаті службові розслідування

Рішенням суду заарештовано двох зловмисників, які катували і зґвалтували 10-річного хлопчика-інваліда на Київщині. Про це у Facebook повідомив голова Вишгородської райдержадміністрації Київської області Олександр Горган.

Посадовець заперечив раніше оприлюднені дані правоохоронців, що хлопчика нібито не катували і не ґвалтували. Насправді, за його словами, ці дії мали місце.

Горган повідомив, що інцидент відбувся ще 9 квітня. Тоді в Іванкові троє підлітків познущалися над 10-річним хлопчиком-інвалідом.

«Його жорстоко били кілька годин підряд, катували, кидали в холодну воду, змушували їсти фекалії та лизати сечу. Неспростовні докази дають підстави стверджувати, що група підлітків ґвалтувала дитину палицею», – написав він.

Голова РДА розказав, що сам дізнався про цей випадок лише 13 квітня.

«І тільки від мене про катування дитини дізнались керівники правоохоронних органів області. Однозначно, що важкість цього злочину хотіли приховати як від керівництва області, так і від громадськості. Справу умисно кваліфікували як "Хуліганство", невідкладні слідчі дії, експертизи своєчасно не проводились, докази не вилучались. Особисте втручання прокурора області забезпечило перекваліфікацію і розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України», - зазначив він, додавши, что заарештованим підліткам загрожує до 15 років в’язниці.

Горган також повідомив, що через те що сталося, вчора було проведено нараду, на якій були присутні Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, начальник ГУ Нацполіції області, голова Іванківської РДА з підлеглими. Розпочаті службові розслідування, зокрема стосовно бездіяльності голови Іванківської РДА та відносно працівників поліції.

Вперше інформація про зґвалтування хлопчика у широкому доступі з’явилась у соцмережах, зокрема у повідомленні в групі «Підслухано Іванків» у «Вконтакте». Пізніше цю публікацію було видалено з групи. За інформацією ЗМІ, у своєму побитті хлопчик звинуватив підлітків 13, 14 і 16 років. 10-річний потерпілий має відхилення розумового розвитку.