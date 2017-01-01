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    Двох поліцейських у Кривому Розі затримали на хабарі за видачу дозволу на травматику

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    Двох поліцейських у Кривому Розі затримали на хабарі за видачу дозволу на травматику
    Двох поліцейських у Кривому Розі затримали на хабарі за видачу дозволу на травматику
    Двох поліцейських у Кривому Розі затримали на хабарі за видачу дозволу на травматику
    Двох поліцейських у Кривому Розі затримали на хабарі за видачу дозволу на травматику
    Двох поліцейських у Кривому Розі затримали на хабарі за видачу дозволу на травматику
    • Сьогодні, 03:50
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    Правоохоронці вимагали 370 доларів США від місцевого мешканця за отримання дозволу на придбання травматичної зброї

    Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції викрили на хабарництві у Кривому Розі двох інспекторів з контролю за обігом зброї одного із відділень поліції.

    Правоохоронці затримали капітана та старшого лейтенанта поліції під час отримання 370 доларів США від місцевого мешканця за сприяння у оформленні пакету документів для отримання дозволу на придбання травматичної зброї.

    Під час обшуків співробітники спецслужби виявили значну кількість інших дозвільних документів щодо придбання та зберігання вогнепальної зброї, а також гроші розкладені по конвертах загальною сумою тисяча американських доларів та десять тисяч гривень.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    США гроші
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