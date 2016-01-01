Двох зниклих на Луганщині українських бійців захопили бойовики

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Полонені військовослужбовці

Зв'язок із бійцями було втрачено вчора, наймовірніше, вони у Луганську

Двох зниклих у понеділок, 26 грудня, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині українських військовослужбовців захопили у заручники бойовики. Цю інформацію УНН підтвердили у прес-центрі штабу АТО.

«Зв'язок із бійцями було втрачено вчора. Наймовірніше, вони у Луганську», - повідомили у прес-центрі.

«Близько 16.00 26 грудня 2016 року у районі КПВВ «Золоте» двоє військовослужбовців однієї з військових частин, що виконує завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу збилися з маршруту та заїхали на територію, що контролюється бойовиками. Наразі з ними зв’язок відсутній», – повідомили у штабі АТО 26 грудня.

Обставини зазначеної події з’ясовуються, зазначили у штабі.

Підтримувані Росією сепаратисти про цю подію наразі нічого не повідомляли.