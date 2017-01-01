Двоє французьких військових втопилися під час навчань

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Річка Марна у Франції

Військові відпрацьовували на човнах каное взаємодію на воді

У ході навчань на північному сході Франції на річці Марна потонули двоє військовослужбовців.

Про це з посиланням на Le Parisien повідомляє РБК.

Відзначається, що обставини загибелі досі з'ясовуються. На даний момент відомо, що військові відпрацьовували на човнах каное взаємодію на воді, коли двоє солдатів опинилися в річці.

Зазначено, що один з легіонерів другого іноземного полку піхоти потонув практично відразу, його тіло шукають.

Другого військового знайшли після того, як він 20 хвилин провів під водою. За фактом загибелі солдатів ведеться розслідування.

Нагадаємо, сім осіб із майже 500 нелегальних мігрантів потонули в Середземному морі 13 травня.