Двоє кандидатів у президенти Франції визнали поразку і закликали підтримати Макрона

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Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон

Підтримку лідеру руху «Вперед» висловили Франсуа Фійон та Бенуа Амон

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон, який зазнав поразки в першому турі президентських виборів, закликав співвітчизників голосувати у другому турі за Еммануеля Макрона.

Про це Амон заявив на мітингу зі своїми прихильниками, визнаючи власну поразку.

«Я закликаю вас як можна сильніше боротися з «Національним фронтом» і крайніми правими, я закликаю вас голосувати за Еммануеля Макрона», - сказав Амон, визнавши, що на нинішніх виборах соціалісти зазнали «важку поразку».

Також підтримку Макрона висловив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро.

«Очевидний вибір: всі ліві, всі республіканці повинні мобілізуватися для голосування за Макрона, за Францію, за республіку, за Європу», - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Un choix clair : toute la gauche, tous les républicains doivent se mobiliser pour voter E.Macron, pour la France, la République, l'Europe — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 23 квітня 2017 р.

Прем'єр-міністр Франції Бернар Казнєв також закликав французьких виборців голосувати у другому турі за лідера руху «Вперед».

Про це він заявив у своїй робочій резиденції в Матіньонському палаці в Парижі, повідомляє агентство AFP.

Свою підтримку Макрону також висловив Франсуа Фійон, виступаючи перед виборцями у своєму передвиборчому штабі в Парижі.

Кандидат від партії «Республіканці», який зазнав поразки в першому турі, закликав своїх прихильників голосувати у другому турі за Макрона.

«Не дивлячись на всі зусилля, я не зміг переконати французів. Це моя поразка, але я закликаю вас зберігати єдність, щоб захистити наші цінності на парламентських виборах. Голос правих повинен бути почутий», - заявив Фійон.

«Необхідно вибрати, що краще для нашої країни. Утримуватися від голосування - не в моїх генах, особливо, коли екстремістська партія наближається до влади», - сказав Фійон, явно натякаючи на партію другого лідера президентських перегонів Марін Ле Пен.

Зазначимо, що за даними останніх екзитполів, за представника руху «Вперед» Еммануеля Макрона проголосували 23,7% виборців.

Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.

Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працювали до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закрилися о 20:00. На виборчих дільницях утворювалися черги.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

Джерело: ТАСС