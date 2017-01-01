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    Двоє кандидатів у президенти Франції визнали поразку і закликали підтримати Макрона

    • Сьогодні, 22:00
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    Кандидат у президенти Франції&nbsp;Еммануель Макрон
    Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон

    Підтримку лідеру руху «Вперед» висловили Франсуа Фійон та Бенуа Амон

    Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон, який зазнав поразки в першому турі президентських виборів, закликав співвітчизників голосувати у другому турі за Еммануеля Макрона.

    Про це Амон заявив на мітингу зі своїми прихильниками, визнаючи власну поразку.

    «Я закликаю вас як можна сильніше боротися з «Національним фронтом» і крайніми правими, я закликаю вас голосувати за Еммануеля Макрона», - сказав Амон, визнавши, що на нинішніх виборах соціалісти зазнали «важку поразку».

    Також підтримку Макрона висловив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро.

    «Очевидний вибір: всі ліві, всі республіканці повинні мобілізуватися для голосування за Макрона, за Францію, за республіку, за Європу», - написав він на своїй сторінці в Twitter.

    Прем'єр-міністр Франції Бернар Казнєв також закликав французьких виборців голосувати у другому турі за лідера руху «Вперед».

    Про це він заявив у своїй робочій резиденції в Матіньонському палаці в Парижі, повідомляє агентство AFP.

    Свою підтримку Макрону також висловив Франсуа Фійон, виступаючи перед виборцями у своєму передвиборчому штабі в Парижі.

    Кандидат від партії «Республіканці», який зазнав поразки в першому турі, закликав своїх прихильників голосувати у другому турі за Макрона.

    «Не дивлячись на всі зусилля, я не зміг переконати французів. Це моя поразка, але я закликаю вас зберігати єдність, щоб захистити наші цінності на парламентських виборах. Голос правих повинен бути почутий», - заявив Фійон.

    «Необхідно вибрати, що краще для нашої країни. Утримуватися від голосування - не в моїх генах, особливо, коли екстремістська партія наближається до влади», - сказав Фійон, явно натякаючи на партію другого лідера президентських перегонів Марін Ле Пен.

    Зазначимо, що за даними останніх екзитполів, за представника руху «Вперед» Еммануеля Макрона проголосували 23,7% виборців.

    Другою, згідно з результатами опитування, стала кандидат від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен. За неї проголосували 21,7% виборців.

    Таким чином з-поміж цих двох політиків громадяни Франції і оберуть президента країни у другому турі виборів, який відбудеться 7 травня.

    Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працювали до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закрилися о 20:00. На виборчих дільницях утворювалися черги.

    Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

    Джерело: ТАСС

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