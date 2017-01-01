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    Двоє керівників заводу у Харкові вимагали півторамільйонний хабар

    • Сьогодні, 07:29
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    Хабарники знали про договірні зобов’язання комерційного товариства перед іншим підприємством

    У Харкові співробітники поліції затримали на хабарі 1,5 млн грн одного із керівників заводу та начальника відділу.

    Про це повідомили у ГУ Національної поліції України.

    За даними слідства, посадовці заводу вимагали від директора комерційного товариства 1,5 млн грн. У разі відмови пообіцяли відмовитися виконувати поставку електрообладнання, яке підприємство далі постачало іншій компанії.

    У поліції наголосили, що хабарники знали про договірні зобов’язання комерційного товариства перед іншим підприємством, і що у разі прострочення строків поставки продукції будуть нараховуватися штрафні санкції.

    Правоохоронці затримали заступника директора та начальника відділу заводу під час одержання близько одного мільйона гривень в еквіваленті національної валюти.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

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