Двоє керівників заводу у Харкові вимагали півторамільйонний хабар

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Хабарники знали про договірні зобов’язання комерційного товариства перед іншим підприємством

У Харкові співробітники поліції затримали на хабарі 1,5 млн грн одного із керівників заводу та начальника відділу.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції України.

За даними слідства, посадовці заводу вимагали від директора комерційного товариства 1,5 млн грн. У разі відмови пообіцяли відмовитися виконувати поставку електрообладнання, яке підприємство далі постачало іншій компанії.

У поліції наголосили, що хабарники знали про договірні зобов’язання комерційного товариства перед іншим підприємством, і що у разі прострочення строків поставки продукції будуть нараховуватися штрафні санкції.

Правоохоронці затримали заступника директора та начальника відділу заводу під час одержання близько одного мільйона гривень в еквіваленті національної валюти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.