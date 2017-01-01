Двоє людей поранені в результаті вибухів на арсеналі у Балаклії

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Фото: Слава Маврічєв/Facebook

Зона евакуації розширена до 10 км

В результаті вибухів на артилерійських складах Міністерства оборони біля г.Балаклія Харківської області двоє людей отримали поранення, повідомляє Національна поліція України в Харківській області.

«Двоє поранених, їх повезли в лікарню. Вік, тяжкість поранення - поки не знаємо. Уточнюємо», - сказали у відділі комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

Співрозмовник агентства також повідомив, що зона евакуації розширена до 10 км.

Як повідомлялося, боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становила 7 км.

Наразі на місці пригоди розгорнуто оперативний штаб. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилетів на місце події.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомлялося, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 «швидких». На гасінні пожежі задіяно значну кількість техніки та рятувальників області.

Жертв та потерпілих від надзвичайної події на Харківщині нема.

Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

Наразі повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від місця пожежі у місті Балаклія Харківської області закрито.

Для локалізації та гасіння пожежі на військових складах міста Балаклія відправили пожежні потяги «Укрзалізниці».