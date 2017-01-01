Двоє потерпілих під час сутичок у Полтаві досі у важкому стані

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Сутички в Полтаві 5 квітня

Дмитро Юденко все ще в реанімації, лікарі на консиліумі будуть вирішувати подальше лікування потерпілого

Двоє полтавських активістів, які отримали ножові поранення біля «газетної арки» Полтави ввечері 5 квітня, досі перебувають у важкому стані. Про це повідомляє волонтерка Наталя Гранчак.

«Сашко Коба на обезболюючих, спить багато, сьогодні їсти вже не дозволяли. Дмитро Юденко все ще в реанімації», - зазначила вона.

У понеділок лікарі на консиліумі будуть вирішувати подальше лікування потерпілого.

Нагадаємо, 5 квітня біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб. Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

6 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави.

Після сутичок біля газетної арки поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень.

В суботу у Полтаві відбувся пікет під приміщенням будівлі Головного управління Національної поліції в області.