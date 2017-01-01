Двоє українських студентів провели більше місяця за гратами у Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центру ізоляції правопорушників у Мінську

Вони були затримані ще 24 березня у Мінську

Українські студенти 19-річний Іван Даниленко та 18-річний Роман Легар провели більше місяця за гратами у Білорусі. Про це пише TUT.BY.

Як повідомила адвокат українців Марія Колесова-Гуділіна, студенти змогли потрапили в Україну тільки 29 квітня. За її словами, хлопці прибули до Мінська 24 березня. У той же день їх затримали співробітники в цивільному прямо на вулиці. Спочатку молоді люди провели ніч у відділку, а потім були відправлені для встановлення особи до Центру ізоляції правопорушників.

Пізніше з'ясувалося, що студенти проходять свідками у кримінальній справі про підпал Гомельської податкової. 28 березня слідчі з Гомеля допитали Даниленко та Легара. Молоді люди заявили, що навіть не були у будівлі податкової.

За словами родичів затриманих, ті приїхали до Мінська, щоб подивитися місто, їх поїздка не була пов'язана з проведенням акції на День Волі 25 березня. Київ направляв в МЗС Білорусі ноту через затримань громадян України.

Даниленко та Легара притягнули до адміністративної відповідальності за те, що знаходилися без документів під час затримання. Їм заборонили в'їзд до Білорусі на 10 років. Також адвокат зазначила незадовільні умови утримання її клієнтів.

Колесова-Гуділіна розповіла, що 28 квітня купила квитки на літак до Києва для затриманих студентів і відвезла копії до відділу по громадянству і міграції. Після чого 29 квітня відбулася процедури висилки в примусовому порядку. Молодих людей доставили в аеропорт під конвоєм. Близько 18 години вечора вони відлетіли до Києва. Приблизно через годину хлопці повідомили адвокату, що вже знаходяться разом з батьками.