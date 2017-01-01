  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

    • Сьогодні, 19:00
    • Розсилка
    Українські військові
    Українські військові

    З початку доби ворог здійснив 17 обстрілів позицій Збройних Сил України

    Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати режим тиші.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «З початку доби ворог здійснив 17 обстрілів позицій Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

    За даними штабу, на Донецькому напрямку, по захисниках Верхньоторецького противник застосував міномети калібру 82мм та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Авдіївки, вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по позиціях поруч населеного пункту Піски - з протитанкових гранатометів.

    «Поблизу Маріуполя, з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в районі Водяного. З кулеметів великого калібру обстрілював наших воїнів під Новогригорівкою та Чермаликом. Вогнем зі стрілецької зброї турбував захисників Новотроїцького. На Луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів поблизу Кримського», - зазначили в прес-центрі.

    Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення, уточнили в штабі АТО.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ