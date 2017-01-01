Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

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З початку доби ворог здійснив 17 обстрілів позицій Збройних Сил України

Російсько-терористичні підрозділи продовжують цинічно порушувати режим тиші.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«З початку доби ворог здійснив 17 обстрілів позицій Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку, по захисниках Верхньоторецького противник застосував міномети калібру 82мм та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Авдіївки, вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по позиціях поруч населеного пункту Піски - з протитанкових гранатометів.

«Поблизу Маріуполя, з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в районі Водяного. З кулеметів великого калібру обстрілював наших воїнів під Новогригорівкою та Чермаликом. Вогнем зі стрілецької зброї турбував захисників Новотроїцького. На Луганському напрямку, ворог з автоматичних гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Катеринівки, а з великокаліберних кулеметів поблизу Кримського», - зазначили в прес-центрі.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення, уточнили в штабі АТО.