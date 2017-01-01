Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

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Бойові дії на Донбасі

З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України

Двоє українських військових отримали поранення в зоні проведення АТО з початку доби, передає прес-центр штабу АТО.

«Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ тривають. З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України. Двоє українських захисників отримали поранення», — йдеться в повідомленні.

З початку доби ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників населеного пункту Гнутове. По морських піхотинцях поблизу Водяного противник гатив з мінометів калібру 120мм та 82мм, з озброєння БМП та гранатометів, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети калібру 82мм, гранатомети та кулемети великого калібру ворог застосовував по позиціях поруч Мар’їнки. По опорних пунктах у районі Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї. З кулеметів великого калібру обстрілював позиції поблизу Талаківки. Ворожі снайпери активно діяли поблизу Водяного.

На Донецькому напрямку, з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. З гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Кам’янки, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Зайцевого. По позиціях у районі населеного пункту Піски противник застосовував кулемети великого калібру.



На Луганському напрямку, з озброєння БМП підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по захисниках Кримського. Позиції у районі Новоолександрівки ворог обстріляв з гранатометів, а поруч Новозванівки – з гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Двоє українських захисників отримали поранення.