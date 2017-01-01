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    Двом запорізьким правоохоронцям вручили підозру у «Справі Майдану»

    • Сьогодні, 11:23
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    Затримання активістів біля будівлі Запорізької ОДА 26 січня 2014 року
    Затримання активістів біля будівлі Запорізької ОДА 26 січня 2014 року

    Прокуратура вирішує питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

    Двом працівникам міліції оголосили про підозру за незаконне затримання активістів в Запоріжжі під час Революції Гідності. Про це повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Запорізької області.

    Слідчим відділом прокуратури області повідомлено про підозру двом працівникам ГУМВС України в Запорізькій області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України.

    «Зазначені особи підозрюються у свідомо незаконному затриманні учасників мирної акції протесту, яка відбулася 26 січня 2014 року на площі Фестивальній в Запоріжжі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу », - говориться в повідомленні.

    У той же час прокуратура області встановлює місцезнаходження інших осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів проти учасників мирних акцій протесту під час Революції Переваги, і вживаються заходи щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності.

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