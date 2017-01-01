Двом запорізьким правоохоронцям вручили підозру у «Справі Майдану»

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Затримання активістів біля будівлі Запорізької ОДА 26 січня 2014 року

Прокуратура вирішує питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Двом працівникам міліції оголосили про підозру за незаконне затримання активістів в Запоріжжі під час Революції Гідності. Про це повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Запорізької області.

Слідчим відділом прокуратури області повідомлено про підозру двом працівникам ГУМВС України в Запорізькій області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України.

«Зазначені особи підозрюються у свідомо незаконному затриманні учасників мирної акції протесту, яка відбулася 26 січня 2014 року на площі Фестивальній в Запоріжжі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу », - говориться в повідомленні.

У той же час прокуратура області встановлює місцезнаходження інших осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів проти учасників мирних акцій протесту під час Революції Переваги, і вживаються заходи щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності.