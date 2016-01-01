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    Дзеркально і без фантазії: Лавров запропонував Путіну вислати з Росії 35 американських дипломатів

    • Вчора, 12:32
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    Сергій Лавров
    Сергій Лавров

    Звинувачення РФ у втручанні в вибори в США безпідставні і бездоказові, наполягають у МЗС РФ

    Глава російського МЗС Сергій Лавров запропонував президенту РФ Володимиру Путіну оголосити 35 американських дипломатів персонами нон-грата, а також заборонити представникам американської дипмісії користуватися дачею в Срібному бору і складом на вулиці Дорожня в Москві, повідомляє «Інтерфакс».

    «Звинувачення РФ у втручанні в вибори в США безпідставні і бездоказові», - додав Лавров.

    Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

    Представники російської влади вже відзначились істеричними коментарями. Зокрема, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії «важкою антиросійською агонією». У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова назвала адміністрацію президента США Барака Обами «групою зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких». 

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