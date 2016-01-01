Дзеркально і без фантазії: Лавров запропонував Путіну вислати з Росії 35 американських дипломатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лавров

Звинувачення РФ у втручанні в вибори в США безпідставні і бездоказові, наполягають у МЗС РФ

Глава російського МЗС Сергій Лавров запропонував президенту РФ Володимиру Путіну оголосити 35 американських дипломатів персонами нон-грата, а також заборонити представникам американської дипмісії користуватися дачею в Срібному бору і складом на вулиці Дорожня в Москві, повідомляє «Інтерфакс».

«Звинувачення РФ у втручанні в вибори в США безпідставні і бездоказові», - додав Лавров.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.

Представники російської влади вже відзначились істеричними коментарями. Зокрема, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав введення Сполученими Штатами нових санкцій проти Росії «важкою антиросійською агонією». У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова назвала адміністрацію президента США Барака Обами «групою зовнішньополітичних невдах, озлоблених і недалеких».