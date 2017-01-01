Джамала про голу дупу на «Євробаченні»: Седюк – невинний, це охорона «провтикала»

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Співачка вперше особисто прокоментувала інцидент із голими сідницями під час її виступу

Українська зірка Джамала вперше прокоментувала витівку скандального пранкера Віталія Седюка під час її виступу у фіналі «Євробачення-2017», йдеться у «Світському житті».

Як відомо, тоді Седюк вибіг на сцену до Джамали і оголив сідниці. Проте співачка тоді не розгубилася і навіть не подала вигляду, що щось сталося. Склалося враження, ніби артистка взагалі не помітила «повні» Седюка.

«Я все побачила. Я вам більше скажу. Він злякався більше, що мені просто все одно. Я собі співаю свою пісню, несу свій меседж, який мені потрібно. Здається, що у нього була якась нотка, він наче не зрозумів, чому я не злякалася. Я робила свою справу. В мене прем'єра пісні. Я співаю в камеру, я роблю свою роботу», - прокоментувала інцидент Джамала.

Сама співачка вважає, що надто звинувачувати одіозного пранкера не варто. Натомість у зірки багато запитань до охорони.

«А от що робила охорона, якої було дуже багато, що вона робила в цей момент, для мене це питання і я буду розбиратись з цим. Він мене міг штовхнути, вдарити і таке інше. От до охорони і до організаторів у мене є багато запитань. Тому що я робила свою справу, а вони – ні. Вони не захищали мене. Там була сотня охорони. Вони дали йому 30 секунд оббігти, побігти. Це дуже поганий момент, який потрібно з'ясувати, хто ж винний. А винний є. І не пранкер. Аваков казав: «Потрібно посадити…», – не треба. Не треба вішати на нього всі гріхи. Ви провтикали і ви маєте відповідати за це», - наголосила Джамала.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Незважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї витівки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а наприкінці 2016-го розлютив Кім Кардаш'ян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Седюк був затриманий поліцією. Його вчинок під час «Євробачення» кваліфікували як хуліганство з обтяжуючими обставинами (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). У суді з визначення міри запобіжного заходу він заявив, що у нього, мовляв, симпатична дупа, то чом би її не показати. Суд обрав як запобіжний захід для пранкера Седюка особисте зобов'язання терміном на 60 днів.

Джерело: ТСН