Джамала тричі виступатиме на «Євробаченні» вперше в історії конкурсу

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Джамала

У вівторок Джамала виступатиме з симфонічною версією пісні «1944»

Під час пісенного конкурсу «Євробачення-2017» переможниця минулорічного конкурсу співачка Джамала виступатиме тричі — вперше в історії конкурсу.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті «Євробачення-2017».

Зазначається, що у першому півфіналі, який проходитиме у вівторок, 9 травня, Джамала виступить двічі, а у фіналі 13 травня — з прем’єрою пісні.

У вівторок Джамала виступатиме з симфонічною версією пісні «1944».

Також вона виконає композицію «Заманили», яка була написала у співпраці з етно-хаос колективом «ДахаБраха».

У фіналі відбудеться світова прем’єра композиції минулорічної тріумфаторки «Євробачення», української співачки Джамали.

Вона виконає нову пісню «I Believe in U», до якої залучить артистів зі своєї команди талант-шоу «Голос Країни» — Анну Куксу, Наіле Ібрагімову та Кемі Оке.

Нагадаємо, PR-директор виконавиці Денис Козловський заявив, що Джамалі заборонили проходити на червону доріжку під час офіційної церемонії відкриття Євробачення в Києві.