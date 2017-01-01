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    Джамала тричі виступатиме на «Євробаченні» вперше в історії конкурсу

    • Сьогодні, 22:33
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    Джамала
    Джамала

    У вівторок Джамала виступатиме з симфонічною версією пісні «1944»

    Під час пісенного конкурсу «Євробачення-2017» переможниця минулорічного конкурсу співачка Джамала виступатиме тричі — вперше в історії конкурсу.

    Про це йдеться у заяві на офіційному сайті «Євробачення-2017».

    Зазначається, що у першому півфіналі, який проходитиме у вівторок, 9 травня, Джамала виступить двічі, а у фіналі 13 травня — з прем’єрою пісні.

    У вівторок Джамала виступатиме з симфонічною версією пісні «1944».

    Також вона виконає композицію «Заманили», яка була написала у співпраці з етно-хаос колективом «ДахаБраха».

    У фіналі відбудеться світова прем’єра композиції минулорічної тріумфаторки «Євробачення», української співачки Джамали.

    Вона виконає нову пісню «I Believe in U», до якої залучить артистів зі своєї команди талант-шоу «Голос Країни» — Анну Куксу, Наіле Ібрагімову та Кемі Оке.

    Нагадаємо,  PR-директор виконавиці Денис Козловський заявив, що Джамалі заборонили проходити на червону доріжку під час офіційної церемонії відкриття Євробачення в Києві.

    Джамала Євробачення
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