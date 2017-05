Джамала заспіває нову пісню у фіналі «Євробачення»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джамала готує прем'єру пісні

Співачка розповіла про свою нову пісню «I Believe In U», світова прем'єра якої відбудеться на фіналі «Євробачення» 13 травня

Переможниця торішнього «Євробачення» Джамала подякувала організаторам цьогорічного конкурсу за їхню роботу.

Про це вона сказала під час прес-конференції, яка пройшла сьогодні у прес-центрі головної арени «Євробачення-2017», повідомляє UA:Перший.

«Це дуже складна робота, і я дуже вдячна всім, хто тут працює, хто робить світло, звук і багато-багато інших необхідних для шоу речей. Я знаю, що це дуже складна праця, тому я дякую всім за це», – сказала Джамала.

За словами співачки, нині вона працює над новим альбомом, який невдовзі планує випустити і який, можливо, буде доступний і в Європі.

Вона також розповіла про свою нову пісню «I Believe In U», світова прем'єра якої відбудеться на фіналі «Євробачення» 13 травня. «Минулого року в Стокгольмі ви всі мене дуже підтримували, говорили, що вірите в мене і що мені все вдасться. І тому пісня «I Believe In U» написана про тих людей, які підтримують і надихають», - сказала вона, звертаючись до присутніх.

Коментуючи те, що перший півфінал відкривав співак Monatik, Джамала зазначила, що дуже радіє тому, що українські артисти мають можливість бути представлені на Євробаченні всьому світові. «На Євробачення підтягнулися всі наші музиканти, співаки. Окрім Монатіка, виступатиме також і ОНУКА, і Руслана. І я щаслива, що світ побачить наших артистів», – сказала співачка.

Вона додала, що було б гарною традицією для кожної країни представляти своїх артистів під час пісенного конкурсу.

Як повідомлялося, під час першого півфіналу «Євробачення» 9 травня Джамала виконала свою переможну пісню «1944» у новому аранжуванні, яке було створене спеціально для цього шоу за участю симфонічного оркестру.