Джемілєв: РФ має потужну зомбуючу пропагандистську машину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв переконаний, що російська пропаганда перевершує пропагандистську систему СРСР

Інформаційний блок є одним з найважливіших у питанні деокупації і деінтеграції Криму. Про це заявив народний депутат Мустафа Джемілєв на міжнародному форумі в Києві.

«У питаннях деокупації Криму значне місце займає інформаційний блок, тому що від того, якою мірою люди інформовані про те, як проходила окупація і анексія Криму, в якому становищі опинилися люди, які хоч якось намагаються відстоювати свою точку зору, що відрізняється від точки зору окупантів, в якому стані знаходиться їх особиста безпека і в цілому права і свободи в окупованому Криму, що чекає світ, якщо він забуде і пробачить Росії міжнародний бандитизм - від інформованості щодо всіх цих питань значною мірою залежить і активність у співпраці з міжнародними організаціями і сприяння міжнародного співтовариства в деокупації Криму», - заявив Джемілєв.

За його словами, агресор має дуже «потужну, одурманюючу, зомбуючу, агресивну пропагандистську машину».

«Я мало знайомий з фашистською пропагандистською машиною, але можу стверджувати, що за ступенем зомбованості, безпардонності і брехливості російська пропаганда перевершує пропагандистську систему СРСР. Там працює величезний штат високооплачуваних дезінформаторів громадськості і існують цілі фабрики «тролів», які всіма мовами світу пишуть коментарі до публікацій, щоб висловити путінську точку зору», - заявив народний депутат.

Він також додав, що якби народні депутати України були достатньо інформовані про ситуацію в окупованому Криму, то «може бути, в Україні не було б таких розумників, які пропонують відкласти деокупацію Криму на пару десятків років або здати в оренду Крим Путіну разом з його жителями на 50-100 років».

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

У понеділок нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадженнячерез т.зв. план Артеменка.

Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка»