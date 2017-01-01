Джемілєв розказав, звідки у Пінчука взялося бажання віддати Крим Росії

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Віктор Пінчук

У Путіна справи настільки погані, що він вирішив підтягувати приховані резерви, в тому числі Пінчука – лідер кримських татар

На думку лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, існує три версії, чому Пінчук запропонував відкласти питання вирішення долі окупованого Криму на найближчі десятиліття. Про це він повідомив під час свого інтерв’ю «Главкому».

«Одна з версій – це реакція на висловлення Трампа про те, що слід переглянути (ставлення до Криму), і (Пінчук) вирішив, вочевидь, піти в ногу з часом. Але потім Трамп зробив інший крок», - зазначив Джемілєв.

За словами лідера кримських татар, друга версія полягає у тому, що у Пінчука бізнес, який орієнтований переважно на Росію (корпорація «Інтерпайп», власником якої є Пінчук, займається виготовленням труб, залізничних коліс).

«Третя версія, яку я підтримую, говорить про те, що у Путіна справи настільки погані, що він вирішив підтягувати приховані резерви. Не знаю, яка з них найбільше відповідає дійсності, але для нас ця пропозиція відкласти питання Криму на 20 років, звичайно, не є прийнятною», - додав Джемілєв.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій запропонував власний план припинення війни в Україні, який полягає у тому, щоб піти на всі поступки Путіну. В тому числі, відкласти на 20 років вирішення «кримського питання».

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