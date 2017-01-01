Джерела CNN: Росія намагалася «влізти» до передвиборного штабу Трампа

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Дональд Трамп

Зокрема, агенти Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації намагалися діяти через Картера Пейджа

Росія намагалася зав’язати зв’язки в передвиборному штабі Дональда Трампа. До такого висновку, відповідно до джерел CNN, прийшли співробітники ФБР, які розслідують контакти людей з оточення кандидата Трампа з російськими представниками. Про це пише «Радіо Свобода».

Одним з тих, через кого намагалися діяти російські агенти, був Картер Пейдж, який, за різними даними, грав маргінальну роль у передвиборній кампанії Трампа. Про те, що агенти Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації виходили на Пейджа під виглядом співробітників різних російських представництв в Нью-Йорку було відомо давно, він, за його словами, надавав їм незасекречену інформацію про американську енергетичну індустрію.

Як кажуть джерела CNN у ФБР, у них є дані про те, що російська розвідка намагалася потрапити в передвиборну кампанію Трампа, але не можуть сказати чи усвідомлював Пейдж, що він має справу з агентами СЗР. Сам Картер Пейдж запевняє в численних інтерв'ю, що він не передавав російським представникам ніяких секретів і навіть ділився тим, що йому відомо про Росію з американськими розвідувальними службами.

Джерело: Радіо Свобода