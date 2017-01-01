Джерела надходження коштів для застави Насірова законні - САП

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Роман Насіров

Чи були з цих коштів сплачені податки, має перевіряти Державна фіскальна служба

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що Державна служба фінансового контролю перевірила походження грошей для застави, внесеної за відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Служба дійшла висновку, що джерела надходження цих коштів, частину з яких внесла дружина Насірова, частину – його тесть. Про це повідомив Радіо Свобода прокурор САП Роман Симків.

Чи були з цих коштів сплачені податки, має перевіряти Державна фіскальна служба, сказав Симків у приміщенні Солом’янського райсуду Києва, який сьогодні має розглянути питання про продовження запобіжного заходу Насірову.

За словами прокурора, САП просить суд продовжити ще на два місяці запобіжний захід Насірову.

Як заявив Симків, зокрема, це стосується: електронного браслету, який має носити Насіров, та його паспортів, які зараз зберігаються в Державній міграційній службі.

Прокурор також спрогнозував, що сьогоднішнє засідання суду може бути перенесене.

Водночас Насіров, який у березні вийшов із СІЗО під заставу в 100 мільйонів гривень, заявив журналістам, що тікати не планує і не планував. «Тому це затримання було незаконним. Жодних підстав мене заарештовувати не було», – сказав він.

Також Насіров розповів, що після завершення справи планує повернутися до роботи на посаді голови ДФС і що йому поки що не повернули паспорти.

Як повідомляє Радіо Свобода, засідання суду щодо продовження запобіжного заходу для Насірова, яке мало початися о 16:00, досі не розпочалося.