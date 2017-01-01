Джигурда зник безвісти у «ДНР» - російські ЗМІ

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Артист не виходить на зв'язок вже три дні

Представник Джигурди заявила, що актор поїхав до « ДНР» і пропав без вісті.

Як повідомляє портал «Актуальні новини», артист пропустив судове засідання з приводу розлучення з Мариною Анісіною.

Представник актора, Антоніна Саврасова-Абрамова заявила про те, що чоловік вже три дні не виходить на зв'язок і не піднімає телефон. Що з ним сталося, ніхто не знає, проте рівно три дні тому він поїхав в «ДНР».

Раніше «Главком» повідомляв, що ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко позбавив Джигурду так званого громадянства «ДНР».

Нагадаємо, Джигурда отримав «паспорт» самопроголошеної «ДНР» 9 березня.

В кінці листопада 2016 року «паспорт» «ДНР» отримав також російський актор Іван Охлобистін.

У червні 2016 року російські ЗМІ розповіли, що депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Йосип Кобзон отримав паспорт громадянина «ДНР», який йому вручив особисто ватажок бойовиків Олександр Захарченко. Але Кобзон заявив, що у нього немає жодних паспортів, крім російського.

Як відомо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

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