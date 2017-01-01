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    Джима завоювала срібло Чемпіонату Європи з біатлону в гонці переслідування

    • Сьогодні, 14:39
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    Українка програла лише росіянці Ірині Старих

    У польському місті Душники-Здруй завершилася жіноча гонка переслідування чемпіонату Європи з біатлону, де українка Юлія Джима завоювала срібну медаль.

    Джима, яка стартувала першою з півхвилинною перевагою над найближчими суперницями, допустила по ходу гонки два промахи на вогневих рубежах у стійці і фінішувала з відставанням від переможниці 19,8 секунди.

    Чемпіонкою Європи стала росіянка Ірина Старих з результатом 30 хвилин 04.4 секунди (0 промахів), третє місце - у ще однієї росіянки Світлани Слєпцової - 32,1 секунди.

    Чемпіонат Європи з біатлону - 2017

    Душнікі-Здруй, Польща

    Гонка переслідування

    Жінки

    28 січня

    1. Іріна Старих (Росія) (0+0+0+0) 30:04.4
    2. Юлія Джима (Україна) (0+0+1+1) +19.8
    3. Свєтлана Слєпцова (Росія) (0+1+0+0) +32.1




    Джерело: УНІАН

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