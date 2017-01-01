Джонні Депп офіційно розлучився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джонні Депп

За рішенням суду, Депп повинен виплатити екс-дружині $7 млн

Зірка Голлівуду Джонні Депп і актриса Ембер Херд офіційно розлучилися.

Рішення про розірвання шлюбу ухвалив у п'ятницю суд в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), повідомив журнал People.

Відповідно до угоди, досягнутої між тепер уже колишнім подружжям, Депп після розлучення виплатить Херд $7 млн, які, за словами актриси, вона має намір пожертвувати в благодійний фонд. При цьому суддя відхилив вимогу Деппа накласти на Херд штраф в розмірі $100 тис. за те, що вона нібито довго відкладала процедуру розлучення.

Тим часом, як повідомило агентство AP, Депп в той же день подав судовий позов щодо своїх колишніх менеджерів, звинувативши їх в неправильному розпорядженні його засобами, що нібито призвело до втрати ним близько $ 25 млн.

Раніше повідомлялося, що Херд, яка звинувачувала свого чоловіка в побитті, яке нібито і послужило причиною розлучення, відкликала судовий позов. У травні минулого року актриса під присягою повідомила, що Депп нібито жбурнув у неї мобільним телефоном і вдарив по щоці.

53-річний Депп і 30-річна Херд одружилися в лютому 2015 року.