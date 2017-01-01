  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Джорджа Буша-старшого госпіталізували через пневмонію

    • Сьогодні, 07:10
    • Розсилка
    Колишній&nbsp;президент США Джордж Буш-старший
    Колишній президент США Джордж Буш-старший

    Екс-президента США поклали в лікарню ще 14 квітня

    Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого госпіталізували до лікарні Х'юстона з легкою формою пневмонії.

    Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на офіс екс-президента.

    Зазначається, що Буш був госпіталізований ще у п'ятницю, 14 квітня. У нього спостерігався кашель.

    Нагадаємо, інформація про госпіталізацію Джорджа Буша-старшого просочилася в ЗМІ в ніч на середу, 19 квітня.

    Прес-секретар 41-го президента пояснив, що політик був госпіталізований з профілактичною метою і стан його здоров'я не викликає побоювань.

    «Главком» повідомляв, що у січні екс-президент США Джордж Буш-старший потрапив в реанімацію через пневмонію.

    Дж.Буш у свої 92 роки є найстарішим живим екс-президентом.

    Читайте також
    США лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ