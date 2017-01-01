Джорджа Буша-старшого госпіталізували через пневмонію

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Колишній президент США Джордж Буш-старший

Екс-президента США поклали в лікарню ще 14 квітня

Колишнього президента США Джорджа Буша-старшого госпіталізували до лікарні Х'юстона з легкою формою пневмонії.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на офіс екс-президента.

Зазначається, що Буш був госпіталізований ще у п'ятницю, 14 квітня. У нього спостерігався кашель.

Нагадаємо, інформація про госпіталізацію Джорджа Буша-старшого просочилася в ЗМІ в ніч на середу, 19 квітня.

Прес-секретар 41-го президента пояснив, що політик був госпіталізований з профілактичною метою і стан його здоров'я не викликає побоювань.

«Главком» повідомляв, що у січні екс-президент США Джордж Буш-старший потрапив в реанімацію через пневмонію.

Дж.Буш у свої 92 роки є найстарішим живим екс-президентом.