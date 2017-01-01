Джошуа прокоментував можливість реваншу з Кличком

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Фото: GETTY IMAGES Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа каже, що не відмовився б від повторення поєдинку з українцем Володимиром Кличком

Британський боксер Ентоні Джошуа, який захистив свій титул чемпіона світу за версією IBF і завоював пояс WBA Super і IBO після перемоги технічним нокаутом в 11-му раунді над Володимиром Кличком, заявив, що готовий провести матч-реванш з українцем, а також поділився своїми відчуттями після бою. Про це пише klitschko-brothers.com з посиланням на The Sun.

Як заявив Джошуа, він чекав такого поєдинку і такого суперника. «Я чекав такого суперника, як Володимир. Знав, що я вийду на бій проти нового Кличка. Він хотів показати, що залишається на вершині, але я хотів зробити так само. Після одного з раундів я сказав йому, що збираюся надерти йому дупу. Це звичайні розмови про конкуренцію. Це був 12-раундовий бій, і значить, ви повинні будувати свою тактику відповідним чином. Я прийняв рішення йти вперед в чемпіонських раундах. Повернення в боротьбу і перемога в цих раундах - ось що найголовніше».

Джошуа і після бою вів себе досить скромно. У всякому разі, він в черговий раз підкреслив, що свою спроможність збирається доводити в рингу, а не на публіці. «Я не перевертаю столи і не кричу на суперників на прес-конференціях, щоб показати, що можу битися. Я роблю це в рингу. Напевно, є можливість організувати хороші бої в суперважкій вазі. Мені подобається битися і подобається дисципліна. Як я себе почуваю? Так само, як і до бою. Я просто радий, що поєдинок виправдав очікування».

За словами Джошуа, після бою він ще раз переконався, що може нокаутувати будь-якого опонента, але він також не проти провести матч-реванш з Володимиром. «Коли тебе збивають з ніг вісім разів, а на дев'ятий ти встаєш - це справжнє життя. Я б не відмовився від повторення цього поєдинку, якщо Володимир захоче».

Нагадаємо, український боксер Володимир Кличко у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні провів поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа. Джошуа здобув перемогу нокаутом в 11 раунді над Володимиром Кличком.

Кличко визнав свою поразку від Джошуа. Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою.