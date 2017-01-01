Джошуа: Я дуже поважаю Володимира Кличка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images Британський боксер Ентоні Джошуа зберіг усі свої чемпіонські пояси

Британський боксер з повагою поставився до Кличка

Чемпіон світу Ентоні Джошуа прокоментував перемогу над Володимиром Кличком.



Нагадаємо, що Володимир Кличко програв у другому поєдинку поспіль, поступившись у Лондоні Ентоні Джошуа.

Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до українця.

«Як я вже сказав, я не досконалий, але я намагаюся. Ви залишаєте своє его біля дверей і поважаєте свого опонента. Володимир - зразок для наслідування на рингу і поза ним. Я дуже емоційний, тому що знаю, що у мене є сумніви. Я люблю битися - я знаю, що Кличко багато говорив і хоче змагатися. Але в майбутньому я хочу, щоб 90 тисяч чоловік ще раз подивилися чудову ніч боксу», - сказав Джошуа SkySports.

Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.

Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.

Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.