  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Джошуа: Я дуже поважаю Володимира Кличка

    • Сьогодні, 02:09
    • Розсилка
    Британський боксер Ентоні Джошуа зберіг усі свої чемпіонські пояси
    Фото: Getty Images
    Британський боксер Ентоні Джошуа зберіг усі свої чемпіонські пояси

    Британський боксер з повагою поставився до Кличка

    Чемпіон світу Ентоні Джошуа прокоментував перемогу над Володимиром Кличком.

    Нагадаємо, що Володимир Кличко програв у другому поєдинку поспіль, поступившись у Лондоні Ентоні Джошуа.

    Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до українця.

    «Як я вже сказав, я не досконалий, але я намагаюся. Ви залишаєте своє его біля дверей і поважаєте свого опонента. Володимир - зразок для наслідування на рингу і поза ним. Я дуже емоційний, тому що знаю, що у мене є сумніви. Я люблю битися - я знаю, що Кличко багато говорив і хоче змагатися. Але в майбутньому я хочу, щоб 90 тисяч чоловік ще раз подивилися чудову ніч боксу», - сказав Джошуа SkySports.

    Нагадаємо, в 11 раунді Джошуа перейшов в атаку і після декількох потужних ударів знову відправив Кличка в нокдаун. Українець став, але незабаром знову опинився на килимі. Відразу ж після цього Джошуа продовжив атаку і затиснув Кличко в кутку рингу. Після декількох точних ударів британця рефері зупинив бій.

    Британський боксер зберіг усі свої чемпіонські пояси. А от подальша кар’єра Володимира Кличка тепер під великим питанням.

    Дружина Віталія Кличка виконала гімн України перед боєм Володимира з Джошуа.

    Нещодавно британські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що гарантована частина гонорарів Володимира Кличка  і Ентоні Джошуа складе 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 13 мільйонів доларів США).

    Однак крім цього Кличко і Джошуа отримають також і відсоток від продажу платних трансляцій в Великобританії на телеканалі Sky Sports. Все залежить від того, скільки платних трансляцій бою куплять передплатники телеканалу Sky Sports.

    ЗМІ США Володимир Кличко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ