Е-декларація батька Гройсмана: 17,7 млн грн на банківських рахунках і майже 20 млн грн готівки

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Батько прем'єра Борис Гройсман

Автопарк Бориса Гройсмана складається із семи автомобілів

Депутат Вінницької міської ради, батько прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Борис задекларував 49 тис. 994 гривень доходів, 490 тис. 787 доларів і 160 тис. 356 євро на банківських рахунках, 1,5 млн гривень, $270 тис. і €380 тис. готівкових коштів за 2016 рік.

Про це свідчать дані з е-декларації Бориса Гройсмана за минулий рік.

Із загальної суми доходів пенсія становила 36, 5 тис. гривень, дохід у виконавчому комітеті міськради - 6212 гривень та відсотки на банківський вклад - 7282 гривень.

На його банківських рахунках в «Приватбанку» розміщено 60 тисяч гривень, $490, 7 тис. і $160 тис.

Крім того, він задекларував 1,5 млн гривень, 270 тис. доларів і 380 тис. євро готівкових коштів.

Борис Гройсман володіє сімома автомобілями: Ford Transit 1991 року випуску, Toyota Picnic 1997 року, ГАЗ 3110 2002 року, Volkswagen Multivan 2008 року, Toyota Land Cruiser 2011 року і Toyota Auris 2014 року, а також придбаним у 2017 році за 805 тис. гривень Toyota C-HR 2016 року.

Також він задекларував низку об'єктів рухомого майна, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів, але конкретна ціна кожного з них у документі не вказана.

Зокрема задекларовані годинник Ulysse Nardin і Patek Philippe.

Гройсман-старший володіє земельною ділянкою (272 кв. м) і комплексом (428,7 кв. м) у Вінниці.

Крім того, в його користуванні є земельна ділянка ( 1 499 кв. м) та житловий будинок (461,1 кв. м) у Бохониках Вінницької області, які належать його синові Володимиру, а місцем реєстрації вказана квартира (87.8 кв. м) у Вінниці.

Згідно з декларацією, Гройсман також є кінцевим бенефіціаром і власником 100% корпоративних прав (2 млн гривень) ТОВ «Фірма «Юність плюс» (Вінниця), яка займається наданням майна в оренду.

У минулому році батько прем'єра витратив 632 тис. гривень на оплату послуг (яких саме не зазначено) і 155, 6 тис. гривень на купівлю товарів у США.

Як повідомляв «Главком», переважна частина доходу прем’єр-міністра України за 2016 рік отримана внаслідок відчуження належного йому автомобіля та земельної ділянки, сформованої в результаті поділу ділянки, раніше вказаної у електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік. Від зазначених операцій очільником Уряду отримано 11,130 млн грн.

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Джерело: Українські новини