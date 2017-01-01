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    Е-декларування: Корчак хоче створити ще одну антикорупційну службу

    • Сьогодні, 12:13
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    Наталія Корчак
    Наталія Корчак

    Глава НАЗК зазначила, що технічне завдання Мін'юсту передбачало обробку 150-200 тис. документів, проте сьогодні реєстр обробляє більше мільйона декларацій

    Голова Національному агентстві з питань запобігання корупції Наталія Корчак переконана, що адмініструванням реєстру е-декларацій має займатися окрема служба. Про це вона заявила на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

    «Порадившись з колегами, я як голова НАЗК можу сказати, що є ситуації, коли не потрібно створювати велосипед. І я пропоную вирішувати це питання на законодавчому рівні - внести зміни в закон про запобігання корупції в частині створення на базі НАЗК служби-розпорядника державних реєстрів агентства за тою аналогією, яка існує в ЦВК», - зазначила вона.

    Відповідаючи на закиди про збій е-декларування, глава НАЗК зазначила, що технічне завдання Мін'юсту передбачало обробку 150-200 тис. документів, проте сьогодні реєстр обробляє більше мільйона декларацій. «Для того, щоб вирішити питання про дооснащення реєстру, необхідно провести незалежну експертизу самої системи електронного декларування», - відкреслила глава НАЗК.

    При цьому Корчак додала, що НАЗК розробило нове технічне завдання, яке предбачало проведення такого аудиту. Проте під час обговорення цього завдання, члени агенства не підтримали його.

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