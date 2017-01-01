Е-декларування: Корчак хоче створити ще одну антикорупційну службу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Корчак

Глава НАЗК зазначила, що технічне завдання Мін'юсту передбачало обробку 150-200 тис. документів, проте сьогодні реєстр обробляє більше мільйона декларацій

Голова Національному агентстві з питань запобігання корупції Наталія Корчак переконана, що адмініструванням реєстру е-декларацій має займатися окрема служба. Про це вона заявила на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

«Порадившись з колегами, я як голова НАЗК можу сказати, що є ситуації, коли не потрібно створювати велосипед. І я пропоную вирішувати це питання на законодавчому рівні - внести зміни в закон про запобігання корупції в частині створення на базі НАЗК служби-розпорядника державних реєстрів агентства за тою аналогією, яка існує в ЦВК», - зазначила вона.

Відповідаючи на закиди про збій е-декларування, глава НАЗК зазначила, що технічне завдання Мін'юсту передбачало обробку 150-200 тис. документів, проте сьогодні реєстр обробляє більше мільйона декларацій. «Для того, щоб вирішити питання про дооснащення реєстру, необхідно провести незалежну експертизу самої системи електронного декларування», - відкреслила глава НАЗК.

При цьому Корчак додала, що НАЗК розробило нове технічне завдання, яке предбачало проведення такого аудиту. Проте під час обговорення цього завдання, члени агенства не підтримали його.