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    Е-декларування: НАЗК направило до суду справи двох чиновників Мінприроди

    • Сьогодні, 11:39
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    Перевірка електронних декларацій
    Перевірка електронних декларацій

    Чиновники несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду два адміністративних протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування. Відповідне рішення ухвалено на засіданні, повідомляє прес-служба НАЗК.

    «Згідно з протоколами, уповноважена особа НАЗК встановила випадки несвоєчасного подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані двома посадовими особами Мінприроди України, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище», – йдеться в повідомленні.

    НАЗК нагадує, що відповідальність за порушення термінів подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування передбачена частиною другою статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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