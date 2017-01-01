Е-декларування: НАЗК направило до суду справи двох чиновників Мінприроди

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Чиновники несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду два адміністративних протоколи щодо несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування. Відповідне рішення ухвалено на засіданні, повідомляє прес-служба НАЗК.

«Згідно з протоколами, уповноважена особа НАЗК встановила випадки несвоєчасного подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані двома посадовими особами Мінприроди України, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище», – йдеться в повідомленні.

НАЗК нагадує, що відповідальність за порушення термінів подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування передбачена частиною другою статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.