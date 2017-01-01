Е-декларування: Тимошенко за рік не нажила ні квартири, ні машини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Тимошенко

Транспортних засобів у Тимошенко, згідно з декларацією, немає

Голова фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді Юлія Тимошенко задекларувала 876 тис. 724 гривні доходів, а її чоловік Олександр – 3 млн 112 тис. 710 за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

161 тис. гривень доходу депутата становить зарплата, 170 тис. гривень - забезпечення депутатської діяльності, 59 тис. гривень - відсотки від вкладу в Державному Ощадному банку, а 486 тис. гривень - дохід від погашення військових облігацій. Готівкою вона задекларувала 290 тис. гривень, а на рахунку в Ощадбанку зберігає 548 тис. гривень.

Тимошенко орендує житловий будинок (588 кв. м) у Козині (Київська область) у своєї двоюрідної сестри Тетяни Шарапової. Також вона користується 2 земельними ділянками сестри площею 1 500 і 1 862 кв. м.

Транспортних засобів у Тимошенко, згідно з декларацією, немає.

Депутат задекларувала 3 пари сережок із перлами й дрібними дорогоцінними каменями, каблучку із дрібним дорогоцінним каменем, підвіску з дорогоцінним каменем, 2 намиста з перлами, каблучку з перлами й дрібними дорогоцінними каменями, а також набір із сережок і каблучки з дорогоцінними каменями.

Чоловік Тимошенко одержав близько 2,8 млн гривень доходу від підприємницької діяльності, 176 тис. гривень доходу із Чехії й 144 тис. гривень - інвестиційного доходу. На рахунку в Мегабанку (Харків) він зберігає 1,8 млн гривень і 37 тис. доларів, а Українському будівельно-інвестиційному банку (Київ) - 96 тис. гривень. Готівкою він задекларував 194 тис. євро, 360 тис. гривень і 308 тис. доларів.

У чоловіка Тимошенко є автомобіль ГАЗ-14 «Чайка» 1983 року випуску, Mercedes Benz GL-350 2014 року випуску й 2 наручних годинники. Він є власником компаній «Геофорс» і «Леді Ю».

У декларації за 2015 рік він був власником ще 6 компаній, у декларації за 2016 рік вони відсутні.

Нагадаємо, у декларації за 2015 рік Тимошенко також не вказала, що має власне житло чи транспортний засіб.

Як повідомлялось, відповідно до декларації, готівкою міністр Насалик зберігає 450 тисяч доларів, 140 мільйонів євро і 1,4 мільйона гривень. Ще 450 тисяч доларів і 100 тисяч євро у нього на банківських рахунках в Укргазбанку.