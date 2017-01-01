Е-декларування: У Садового весь бізнес на дружині

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Андрій Садовий, міський голова Львова

Садовий задекларував право на торговельну марку «Самопоміч»

Мер Львова Андрій Садовий задекларував 371,7 тис. грн доходів за 2016 рік, які повністю складають його заробітну плату. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З активів він задекларував користування частиною житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, яка є власністю його дружини, і право на торговельну марку «Самопоміч».

Згідно з декларацією Садового, його дружина Катерина Кіт-Садова і надалі володіє усім бізнесом, зокрема медійним: ТзОВ «Захід.нет», ПАТ «Радіокомпанія Люкс», ПП «Вісма-Радіо-ТБ».

Катерина Кіт-Садова в 2016 році отримала 1,44 млн гривень доходів, з яких 1,23 млн грн - зарплата на основному місці роботи, 195,3 тис. грн - зарплата за роботу за сумісництвом, 15,95 тис. грн - допомога з догляду за дитиною.

У її власності є автомобіль Mersedes Benz Viano 2012 року випуску, земельна ділянка 702 кв. м, частина житлового будинку загальною площею 660,4 кв. м, 15 тис. доларів і 40 тис. гривень готівки. В 2016 році дружина мера виплатила 43,513 тис. грн за договором страхування, 88,922 тис. грн в рахунок основної суми й 12,845 тис. грн у рахунок відсотків за кредитом у «Кредобанку», а також 1 млн гривень за безпроцентною позикою від «Телерадіокомпанії Люкс».

Садовий також задекларував пенсію своєї тещі Марії Кіт у розмірі 15 тис. 351 грн.

Цього року на навчання в Англії родина Садового витратила 162 тис. 249 грн.