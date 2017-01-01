«Эхо Москвы», «Новая газета» і «Дождь» шкідливіші за інші російські ЗМІ, - Лойко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК Сергій Лойко

Співвідношення: 60% правди і 40% брехні

Про те, що в Росії нема незалежних ЗМІ в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий журналіст, фотограф та автором роману «Аеропорт» Сергій Лойко. На його думку, «Эхо Москвы», «Новая газета» і «Дождь» «ще більш шкідливі, ніж усі решта».

У той же час журналіст підтвердив, що співпрацював з «Эхом»:

«У мене там є блог. Та зараз я з «Эха» перемістився на «Радио Свобода». А стосовно «Эха», «Дождя» і «Новой газеты» – тут принцип 40 на 60. Це коли дається 60% правди і 40% брехні. Це подається під «соусом», що у нас поліфонія думок, ми маємо дати трибуну всім. Але робити це у країні, де інших думок більше ніде немає, неприпустимо. Всі ці маркови та інші і так у телевізорі, на радіо, в газетах – усюди. Навіщо їх запрошувати ще й в «Эхо Москвы»? Тим паче що «Эхо» розраховане на дуже вузьку аудиторію. Ніякі «ватники» його не слухають, його слухають люди «просунуті». Якщо ці люди постійно чують брехню з «Эха», вони теж починають зомбуватися, як і «ватники». Зрештою, це радіо спонсорує «Газпром», - пояснив Лойко.

Повну версію інтерв’ю читайте тут.