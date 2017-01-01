Екіпаж затриманого в Лівії танкера складається з жителів Одещини

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Фото: marinetraffic.com Танкер «Рута»

Власником танкера «Рута» під українським прапором є одеська компанія Manchester Shipping S. A.

Затриманий в Лівії танкер «Рута» під українським прапором належить одеській компанії. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на представника адміністрації Одеського морського торгового порту. За його даними, судно «Рута» побудовано в Болгарії в 1989 році.

«Його довжина - 77,5 метра, ширина – 14,5 метра, позивний – Urse. Валовий тоннаж танкера – 1901 тонна, а дедвейт (сума маси корисного вантажу, перевезеного судном, маси палива, масла, технічної та питної води, екіпажу і продовольства – ред.) становить 3330 тонн», - сказав представник. Він уточнив, що до 1992 року «Рута» входила в склад суден Чорноморського морського пароплавства, потім належала Одеському морському торговельному порту.

З 2011 року його власником є одеська компанія Manchester Shipping S. A. Екіпаж теплохода складається з жителів Одеського регіону. За неперевіреними даними, судно транспортувало дизельне паливо з Лівії на Мальту.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер «Рута» - нібито українське. Інцидент стався в районі Сіді Саїд на захід від Тріполі. Український консул перевіряє цю інформацію.

Джерело: УНІАН