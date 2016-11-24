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У першому кварталі поточного року ВВП Китаю, всупереч прогнозам, зріс на 6,9 відсотка

Економіка Китаю зростає швидшими темпами, ніж очікувалося: у першому кварталі 2017 року обсяг ВВП другої за величиною економіки в світі збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,9 відсотка, повідомило статистичне відомство у Пекіні в понеділок, 17 квітня.

У минулому році економіка КНР зросла на 6,7 відсотка. Це були найгірші показники за 26 років. В останньому кварталі 2016 року темпи зростання економіки КНР, однак, збільшилися до 6,8 відсотка. На поточний рік уряд в Пекіні прогнозувало зростання в обсязі лише близько 6,5 відсотка.

«Ситуація виявилася більш оптимістичною, ніж очікувалося», - заявив в інтерв'ю агентству dpa професор економіки Народного університету в Пекіні Чжен Чао Ю. Він пояснив це зростанням глобального попиту, а також ефектом від інвестицій в інфраструктуру й інших проектів пожвавлення кон'юнктури. «Без цих стимулів зростання економіки сповільнилося б», - підкреслив професор. За його словами, нині головною метою є запобігти економічному спаду.

Тим часом інші експерти вказують на небезпеку для економіки КНР таких ризиків, як зростання заборгованості, посилення напруженості на Корейському півострові і неврегульований торговельний конфлікт зі США.

Джерело: Deutsche Welle