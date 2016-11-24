  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Економіка Китаю зростає швидшими темпами, ніж очікувалося

    • Сьогодні, 18:52
    • Розсилка
    Флаг Китаю
    Флаг Китаю

    У першому кварталі поточного року ВВП Китаю, всупереч прогнозам, зріс на 6,9 відсотка

    Економіка Китаю зростає швидшими темпами, ніж очікувалося: у першому кварталі 2017 року обсяг ВВП другої за величиною економіки в світі збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,9 відсотка, повідомило статистичне відомство у Пекіні в понеділок, 17 квітня.

    У минулому році економіка КНР зросла на 6,7 відсотка. Це були найгірші показники за 26 років. В останньому кварталі 2016 року темпи зростання економіки КНР, однак, збільшилися до 6,8 відсотка. На поточний рік уряд в Пекіні прогнозувало зростання в обсязі лише близько 6,5 відсотка.

    «Ситуація виявилася більш оптимістичною, ніж очікувалося», - заявив в інтерв'ю агентству dpa професор економіки Народного університету в Пекіні Чжен Чао Ю. Він пояснив це зростанням глобального попиту, а також ефектом від інвестицій в інфраструктуру й інших проектів пожвавлення кон'юнктури. «Без цих стимулів зростання економіки сповільнилося б», - підкреслив професор. За його словами, нині головною метою є запобігти економічному спаду.

    Тим часом інші експерти вказують на небезпеку для економіки КНР таких ризиків, як зростання заборгованості, посилення напруженості на Корейському півострові і неврегульований торговельний конфлікт зі США.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    економіка Китай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ