Економіст Кушнірук вимагає, щоб глава Ощадбанку відзвітував за проблемний кредит Allseeds



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Кушнірук

Економіст припускає, що неповернення мільярдних боргів є результатом змови керівництва банку з позичальниками

Керівництво Ощадбанку має публічно відзвітувати про збитки, завдані державі внаслідок кредитування компанії Allseeds бізнесмена В'ячеслава Петрище. Про це в блозі на сайті «Обозреватель» пише голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

«Кредит величезного маслоекстракційного заводу кілька місяців тому було реструктуризовано. На більш ніж лояльних умовах. Чому? – запитує Кушнірук. – Хто і з яких причин робить приватному бізнесу такі подарунки? Чи дійсно підприємство на межі банкрутства і взагалі цікаво, наскільки високий ризик втратити цей кредит?»

За словами експерта, саме Андрій Пишний відповідальний за проблемний кредит. І настав час порушити питання про його особисту відповідальність.

«Мова йде про наші з вами гроші. Тому керівництво банку повинне надати публічний звіт і розповісти суспільству про долю кредиту Allseeds, який Пишний особисто видавав бізнесменові В'ячеславу Петрище в 2014 році. Скільки держава вже втратила, скільки може втратити в майбутньому?» – зазначає Кушнірук.

Він додає, що в історії з Allseeds Пишний наполегливо відмовчується, хоча йдеться про кошти платників податків.

«Буквально 6 березня Кабмін знову збільшив капітал Ощадбанку ще на 5,4 млрд грн. І це покриваються не тільки збитки від операцій при Януковичі. Ні, це вже наслідок діяльності постмайданних керівників. Уже зараз державними банками програються справи в судах щодо позичальників, які не повертають кредити. На жаль, більш того, рішеннями судів з-під застави виводяться активи позичальників, визнаються недійсними договори-поруки. Державні банки від цього зазнають величезних збитків», – пише Кушнірук.

Він також припускає, що неповернення мільярдних боргів є результатом змови керівництва банку з позичальниками.

«Тільки детальна перевірка правоохоронних органів може дати висновок, ці програні справи в судах лише наслідок корупційного свавілля наших суддів. А може, це результат непрофесіоналізму і недбалості керівників банків та їхніх юридичних служб, або ще гірше – свідома гра в одні ворота?» – резюмує Борис Кушнірук.

Як повідомлялося, завод з виробництва рослинної олії Allseeds, який належить бізнесмену В'ячеславу Петрище, через серйозні фінансові проблеми не може повернути Ощадбанку позику в розмірі понад 60 млн доларів. Термін погашення кредиту Allseeds закінчується в травні наступного року, але із загальної суми погашено тільки 6 млн доларів. Як повідомляє «Лівий берег», на заводі В'ячеслава Петрище спостерігається падіння обсягів доходів і перебої в розрахунках з постачальниками сировини. «В Ощадбанку на повернення боргу не розраховують і вже віднесли кредит до проблемних. Але офіційно в держбанку проблему з кредитом Allseeds старанно замовчують», – стверджує видання.