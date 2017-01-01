Експерт пояснив, чому українській економіці потрібен ривок саме у 2017-му, бо потім вже не допоможе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У кінці 2018-го року в Україні починаються виплати за зовнішніми боргами, і 2019-й, 2020-й роки будуть вже дуже складними

Фінансовий аналітик Єгор Перелигін в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Україні треба і надалі співпрацювати з МВФ, адже це допоможе вивести нашу економіку з кризи.

«Якщо Фонд відмовляється надалі працювати з Україною в 2017-му році, то наслідки для української економіки та платіжного балансу можуть бути дуже серйозними. За великим рахунком, окрім стабілізації курсу за рахунок поповнення резервів, робота з Фондом – це ще політично-юридичний інструмент, бо до цього прив’язана програма реформ. Тож якщо МВФ відмовляється надалі співпрацювати з Україною, завмирають реформи, основні структурні зміни і Україна застигає в якомусь болоті. Для нас це дуже негативний сценарій», - зазначив експерт.

Крім того, Перелигін нагадав, що у кінці 2018-го року у нас починаються виплати за зовнішніми боргами, і 2019-й, 2020-й роки будуть вже дуже складними.

«Якщо Україна не зможе зробити основний ривок в цьому році, можливо, його взагалі не вдасться зробити, і нам десь в 2019-му році слід очікувати чергових перемовин щодо реструктуризації боргу», - підкреслив фінансовий аналітик.